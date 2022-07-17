Не самый радушный прием: вместо дворца саудиты поселили Байдена в гостинице

В Штатах сравнивают, какой не самый радушный прием оказали Байдену саудиты. Для Трампа несколько лет назад устраивали танец с саблями. Владимира Путина по улицам Джидды сопровождали всадники на белоснежных скакунах. Российскому президенту королевская семья предоставила один из своих дворцов.

В среду президент США Джо Байден отправился на Ближний Восток. Ключевой пункт назначения – Саудовская Аравия. Цель – заставить саудитов увеличить добычу нефти, дабы назло России снизить ее цену на мировом рынке. Еще недавно Байден грозил превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя". А вот сейчас он уже и проситель. Позже на пресс-конференция Байден похвастался, что обсудил с принцев проблемы прав человека и сказал хозяину встречи, что тот виноват в убийстве журналиста Хошогги. Так или иначе, а Эр-Рияд Байден покинул несолоно хлебавши.

Тем временем в самой Америке все внимание – к порноприключениям и махинациям Байдена-младшего. Его забытый в ремонте ноутбук – настоящий кладезь компромата. Но папа-президент отмазывает все.

Оказывается, так можно было, и никакой ковид не мешает Байдену жать на прощание руку члену королевской семьи. В Саудовской Аравии, которую еще недавно называл страной-изгоем, президент США провел меньше суток. У него дома разговоров об этом визите на много дней вперед.

В Штатах сравнивают, какой не самый радушный прием оказали Байдену саудиты. Для Трампа несколько лет назад устраивали танец с саблями. Владимира Путина по улицам Джидды сопровождали всадники на белоснежных скакунах. Российскому президенту королевская семья предоставила один из своих дворцов, американскому президенту пришлось ночевать в гостинице.

Пародия на Байдена в эфире саудовского телевидения этой весной. Как раз в тот момент, когда цены на топливо летели в верх, а президент США пытался попросить лидеров королевства об увеличении добычи нефти, но на его звонки они не отвечали.

В статье для The Washington Post, написанной перед этой поездкой, президент пытался изобразить Саудовскую Аравию "важным стратегическим партнером". Хотя еще пару лет назад он называл королевство "изгоем" за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Диссидент Хашогги критиковал власти королевства на страницах The Washington Post. Журналист пропал после визита в садовское консульство в Стамбуле. Якобы там его убили, а тело расчленили, по заказу, как считают спецслужбы США, наследного принца. Мохаммеда бин Салмана.

Прошло два с половиной года. Бензин в США стоит как никогда дорого, приходится лететь на Ближний Восток на поклон. Чтобы сохранить лицо, протокольщики Байдена отказались от рукопожатий, сославшись на ковид. Накануне в Израиле Байдену никакая зараза не мешала здороваться с коллегами через рукопожатия. В Саудовской Аравии кулаками ударили все члены делегации. С президентом и госсекретарь, и советник по нацбезопасности. Лучшие представители администрации от греха подальше остались в Америке.

Адмирал-трансгендер Рейчел Левин и служащий Министерства энергетики с неопределившимся полом Сэм Бринтон. Прогрессивные госслужащие позировали на приеме во французском посольстве в Вашингтоне. Открытый гей министр транспорта Пит Бутеджич тоже на Ближний Восток не поехал. "Мы – за снижение стоимости электромобилей, потому что, когда у вас будет электромобиль, вы сможете экономить на бензине", – говорит он.

Электромобили не по карману большинству американских семей, но прогрессивная администрация настойчиво продавливает "зеленую" повестку. Трубопроводы закрывают, новых разрешений нет.

"Если он действительно хочет справиться с энергетическим кризисом в США, побороть инфляцию, ему достаточно приехать к нам в Оклахому или в Техас и говорить с нашими нефтяниками об увеличении добычи, но он этого не делает", – заявил конгрессмен Марквей Малин.

Чтобы сдержать цены на бензин, Штаты распечатали свой стратегический запас. Его опустошают так быстро, что к осени уровень нефти в хранилищах будет на исторических минимумах. Оказалось, не все идет на внутренний рынок.

"Джо Байден берет миллионы баррелей нефти из наших стратегических запасов и продает их китайцам. А в сделке участвует компания из КНР, в которой у Хантера Байдена были финансовые интересы, может быть, они есть у него и сейчас", – говорит конгрессмен Джим Джордан.

У Байдена-младшего бизнес-интересы были во многих странах. В основном в тех, за отношения с которыми отвечал его отец, тогда еще вице-президент в администрации Обамы. Журналисты насчитали десятки совместных встреч политика с бизнес-партнерами сына. Счет сомнительных финансовых операций Байденов, которые выявили банки США, идет на сотни. Сенаторы не могут добиться разъяснений ни от Минфина, ни от Минюста.

"Министерство юстиции не может обеспечить прозрачность в уголовном деле Хантера Байдена. Мы запрашивали генерального прокурора штата Делавэр, который занимается расследованием, ответа нет. Все это напускает тумана на это дело. Мне интересно, что же такое Министерство юстиции пытается скрыть?" – задается вопросом Чак Грессли, сенатор Конгресса США.

Пролить свет на темные дела Байдена-младшего помогли записи с компьютера, который Хантер несколько лет назад забыл в мастерской. Журналисты назвали его ноутбуком из ада. Там и прохождения непутевого отпрыска по проституткам, и про отношения в благородном семействе. Судя по переписке, которая утекла в прессу, свою мачеху первую леди США Джилл Байден Хантер ни во что не ставит. Эта переписка Хантера с вдовой его покойного брата. После смерти Бо Байдена младший брат закрутил с ней роман. А на оскорбления перешел, когда родня в очередной раз попросила пройти лечение от алкоголизма и наркомании.

По истории сообщений видно, как Джилл Байден пишет Хантеру едва ли не каждый день. Говорит, что любит, думает о нем, а скупые ответы приходят через несколько часов или их вовсе нет. Она воспитывает его с трех лет, после того как родная мать погибла в аварии. У них с Байденом есть общий ребенок – дочь Эшли, тоже алкоголик. Сейчас вспоминают, как 30 лет назад еще сенатор Байден грозил тюрьмой всем, кто попадется с кокаином. Теперь его сын, не стесняясь, снимает на видео, как взвешивает и курит наркотик. Это видео Хантер снимал в клинике, где вообще-то лечился от зависимости. Отец оплатил курс терапии.

Немолодой плейбой, наркоман, а Хантеру уже за 50, своих похождений не стыдится. Наоборот. Книгу написал. Сын политика свои мемуары назвал "Прекрасные вещи". И о прекрасном у него своеобразные представления: "Я покупал кокаин на улицах Вашингтона, сам готовил наркотики в гостинице Лос-Анджелеса. Мне так отчаянно хотелось выпить, что я не мог пройти и квартала между винным магазином и своей квартирой, не откупорив бутылку, чтобы сделать глоток". Скандальная книга вышла, как только Байден стал президентом. Продается чтиво по акции: купи одну книгу, получи вторую с 50-процентной скидкой, иначе, видимо, не берут.

Попавшие в Сеть данные рассказали о предпочтениях Хантера – он предпочитал украинских женщин. За полгода с осени 2018-го по весну 2019-го на проституток он спустил 30 тысяч долларов. Чаще Хантер платил чеками. Как узнала Daily Mail, из денег, которые Байден-старший давал ему на реабилитацию в наркологических клиниках. Проститутками сына политика снабжала некая Екатерина Морева, сутенерша с украинскими корнями сеть развила по всей Америке. Вот эти три девицы на оргию к Хантеру в Нью-Йорк приехали из Бостона. Билеты он им купил.

"Оплатив их билеты, Хантер нарушил закон Манна, который устанавливает ответственность за перемещение людей с целью проституции. За это, кстати, осудили рэпера RKelly, но, он, конечно, не был сыном президента", – отмечает Джесси Уотерс, ведущий Fox News.

У обвинителей все улики на руках, было бы желание. За нарушение закона Манна, то есть за секс-трафик, можно сесть на 10 лет. Но Хантер – это особый случай.

"У нас нет равенства в судебной системе. У нас двухранговая система. Одна, чтобы покрывать демократов и их могущественных друзей из элиты, другая для всей остальной Америки. Мы это ясно видим в случае с Хантером Байденом и его крайне подозрительными транзакциями. Департамент юстиции делает недостаточно", – считает сенатор Рон Джонсон.

Хантера каток правосудия объезжает. Попадают под него сторонники бывшего президента. Те, кто 6 января, не согласившись с результатами выборов, штурмовал Капитолий. Приговоров уже под тысячу. За то, что только вошла в здание Конгресса в день штурма, два месяц тюрьмы получила 70-летняя Памела Хэмпилл, суд не остановил даже рак груди у обвиняемой.

Главная цель тех, кто ведет расследование событий 6 января, – Дональд Трамп. Бывшего президента пытаются всеми правдами и неправдами не пустит на следующие выборы в 2024 году. Сам он так пока официально и не сказал, что баллотируется, но заявил, что решение для себя уже принял. Собирается якобы переизбираться и действующий хозяин Белого дома. Ему бы первый срок доработать. Осенью промежуточные выборы в Конгресс, и правящая Демократическая партия может потерять контроль над обеими палатами. Республиканцы в случае победы готовятся объявить Байдену импичмент.

"Мы зададим вопросы по Хантеру Байдену. Мы призовем нынешнюю администрацию к ответу", – заявил конгрессмен Джеймс Комер.

Байден больше полувека в политике. Он – самый пожилой президент в истории Америки. С поправкой на возраст составляют его командировки, как недавнюю на Ближний Восток, но не помогает. Президент клевал носом на саммите арабских государств, когда проснулся, оговорился. Воинственную риторику Байдена, которая подкреплена еще и миллиардными поставками оружия, осуждают в США. С критикой президентского курса выступила политик Тулси Габбард, которая служила в армии США, в том числе и в Ираке6 "Американский народ должен понять всю серьезность ситуации, в которую нас поставила администрация Байдена в этой прокси-войне против России на Украине. Сам президент Байден говорит, что он не имеет представления о том, когда и как все закончится, но мы знаем, к чему ведет эта эскалация. Она ведет нас все ближе и ближе к грани ядерной войны с Россией".

Понимают это и власти Нью-Йорка. Местное управление по чрезвычайным ситуациям уже инструктирует жителей, куда бежать, что делать, как выживать, если вдруг случится ядерный удар.