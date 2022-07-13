Венгрия запрещает экспорт дров и энергоносителей

На фоне объявленного режима ЧП в области энергетики правительство Венгрии ввело запрет на экспорт энергоносителей и дров. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Как уточняет РИА Новости, такое решение было принято на совещании премьера Венгрии Виктора Орбана с кабинетом министров. Причина – резкий рост цен на энергоресурсы из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Гуйяш пояснил, что в рамках режима ЧП правительство Венгрии будет принимать ряд мер, направленных на обеспечение страны достаточным запасом топлива перед отопительным сезоном. В частности с августа планируется увеличить импорт газа и сократить расходы топлива внутри страны.

Ранее глава правительства Венгрии неоднократно заявлял, что выступает против введения новых антироссийских санкций, поскольку они могут привести к краху энергетической отрасли страны. А министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утверждал, что Будапешт даже не хочет обсуждать вопрос эмбарго на поставки российского газа.