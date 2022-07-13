Оттава приняла "трудное решение", но пообещала Киеву поддержку

Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода "Северный поток", заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Это было очень трудное решение", – сказал он журналистам во время поездки в Кингстон (провинция Онтарио).

Вместе с тем Трюдо заверил, что Канада продолжит и дальше безоговорочно поддерживать Украину.

Оттава 9 июля после многочисленных просьб Берлина решила вернуть компании Siemens турбину для газопровода "Северный поток", которую ремонтировали в Монреале. Из-за несвоевременного возврата турбины "Северный поток" с середины июня был задействован лишь на 40% от максимальной мощности. Еврокомиссия заявила, что возврат Канадой турбины не нарушает санкций ЕС против России.

В настоящее время поставки газа по "Северному потоку" остановлены из-за планового ремонта. Он продлится с 11 по 21 июля, пишет ТАСС.