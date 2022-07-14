"Сложно найти свет в конце тоннеля": Европу ждет масштабный кризис

Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет европейских санкций. Об этом заявил премьер-министр Чехии. По его словам, Прага, а также ряд других стран ЕС не смогут обойтись без российских энергоресурсов.

Затянувшийся конфликт на Украине, санкции Брюсселя против Москвы и как результат – тяжелейший кризис. Будапешт объявил о введении чрезвычайного положения в области энергетики. В канцелярии венгерского премьера отметили – стране не хватит газа на грядущий отопительный сезон, а значит, действовать нужно решительно. Чтобы справиться с ситуацией, власти разработали антикризисную программу из семи пунктов, которые вступят в силу уже в августе.

Непопулярные по меркам стремящейся к "зеленой" энергии Европы решения вынуждены принимать и власти Польши. Не так давно Варшава запретила импорт российского угля, а теперь премьер Моравецкий объявляет, что стране нужно наращивать внутреннюю добычу сырья.

Последствия желания Запада во что бы то ни стало наказать Кремль в полной мере ощущают на себе жители Германии. Уровень инфляции превысил 7,5 процента. Еще несколько десятых – и будет побит антирекорд полувековой давности.

"Нас ожидает тяжелый социальный кризис, который в ближайшие месяцы лишь усугубится. Очень по многим направлениям сложно найти свет в конце тоннеля. В особенности это касается роста цен, который в первую очередь бьет по населению с низкими доходами", – прогнозирует президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратцшер.

О том, что Европу ждет тяжелая зима, говорит и президент Сербии Александр Вучич. В интервью местному телевидению глава государства напомнил о двойных стандартах Запада, который, используя Украину, пытается ослабить Россию.

"Вы нам твердите о территориальной целостности Украины, а сами так грубо нарушили территориальную целостность Сербии. Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт", – заявил президент Сербии Александр Вучич.

Эту тему развивает известный американский журналист Крис Хеджес. НАТО он называет самым опасным альянсом в мире. По словам Хеджеса, с помощью конфликта на Украине Вашингтон пытается скрыть свои политические и экономические провалы. Журналист пишет: если Китай, Россия, Иран, Индия и другие государства освободятся от "тирании доллара" как мировой резервной валюты, за этим неминуемо последует финансовый крах США.

"Конфликт на Украине стал золотой жилой для американского ВПК, который после унизительного вывода войск из Афганистана нуждался в новом конфликте. Заигрывать с Армагеддоном, чтобы обеспечить прибыль ВПК и осуществить тщетные попытки восстановить глобальную гегемонию Вашингтона, в лучшем случае крайне безрассудно, а в худшем попахивает геноцидом", – комментирует ситуацию журналист Крис Хеджес.

Тем не менее, администрация Байдена продолжает свою линию. Только заявлениям Вашингтона верят все меньше. Так, накануне госсекретарь Энтони Блинкен в своем Twitter предположил, что Москва насильно удерживает украинцев, которые нашли убежище в России.

Реакция Москвы кратка и лаконична. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила домыслы американского дипломата с поведением нездорового человека.