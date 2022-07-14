Киев потерял много людей и техники, боевики все чаще конфликтуют

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. Противник продолжает нести значительные потери. По данным ведомства на 13 июля, в результате ударов общие потери составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.

Наносятся удары по военным объектам на территории Украины. Так, днем 13 июля высокоточные ракеты морского базирования "Калибр" уничтожили в Запорожье укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня артиллерийской бригады ВСУ.

В Минобороны России также рассказали, что среди боевиков националистических формирований все чаще стали происходить конфликты и столкновения с применением оружия.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 137 вертолетов, 249 самолетов, 1534 БПЛА, 4050 танков и прочей военной техники.

Ранее в Минобороны России обнародовали очередные данные о преступлениях украинских вооруженных формирований. Так, в поселках Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики заняли медицинские учреждения, выгнав оттуда больных, молодых мам с грудными детьми и рожениц.