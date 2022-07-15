КНДР припомнила Украине поддержку санкций

"Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно", – цитирует Reuters это заявление.
Ранее сообщалось, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР и намерена развивать с республиками Донбасса государственные отношения, "следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы".
В ответ на это решение украинский МИД заявил о разрыве дипломатических отношений, а также прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном, передает РИА Новости.