КНДР припомнила Украине поддержку санкций

В МИД КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать решение Пхеньяна признать республики Донбасса после того, как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против Северной Кореи из-за ракетно-ядерной программы.

"Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно", – цитирует Reuters это заявление.

Ранее сообщалось, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР и намерена развивать с республиками Донбасса государственные отношения, "следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы".

В ответ на это решение украинский МИД заявил о разрыве дипломатических отношений, а также прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном, передает РИА Новости.