КНДР признала независимость республик Донбасса

"Ей была передана нота о том, что мы признаем независимость ДНР", – рассказали ТАСС в диппредставительстве Северной Кореи.
Там также сообщили, что в Пхеньяне замминистра иностранных дел КНДР встретился с послом России Александром Мацегорой и передал ноту о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее сегодня в пресс-службе главы ДНР выразили надежду, что это политическое решение станет основой для развития сотрудничества.
При этом Денис Пушилин отметил, что о конкретных сроках открытия представительств КНДР и ДНР с его стороны говорить "не совсем правильно", передает РИА Новости. По словам главы Донецкого народной республики, "процесс уже начался", его проработают послы.