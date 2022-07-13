КНДР признала независимость республик Донбасса

В посольстве КНДР в Москве подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что утром 13 июля состоялась встреча с послом Донецкой народной республики в России Ольгой Макеевой.

"Ей была передана нота о том, что мы признаем независимость ДНР", – рассказали ТАСС в диппредставительстве Северной Кореи.

Там также сообщили, что в Пхеньяне замминистра иностранных дел КНДР встретился с послом России Александром Мацегорой и передал ноту о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сегодня в пресс-службе главы ДНР выразили надежду, что это политическое решение станет основой для развития сотрудничества.

При этом Денис Пушилин отметил, что о конкретных сроках открытия представительств КНДР и ДНР с его стороны говорить "не совсем правильно", передает РИА Новости. По словам главы Донецкого народной республики, "процесс уже начался", его проработают послы.