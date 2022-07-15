Почихал, покашлял – все нормально: тяжелый ковид нам не грозит

С сегодняшнего дня Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в стране сейчас находится на стабильном уровне, сформирован высокий коллективный иммунитет, а заболевшие чаще всего лечатся дома. На этом фоне кабинет министров принял решение приостановить ранее введенные соцвыплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией и ввести доплату в 25% к окладу.

Это самый большой перинатальный центр не только в России, но и в Европе. И еще совсем недавно он был форпостом борьбы с ковидом. Сейчас полностью – в "зеленой" зоне. Только за последние 3 месяца врачи выходили 500 малышей. Среди них – младенцы, которые при рождении весили 400 граммов. В "красной" зоне никто не работает.

Большинство пациентов, которые все-таки заболевают ковидом, лечится амбулаторно. И все меньше обращается к врачам.

"Число тяжелых случаев заболевания по-прежнему остается низким. Число пациентов, находящихся в критическом состоянии, также небольшое. И не наблюдается увеличения числа тяжелых форм. То есть можно сказать, что новая коронавирусная инфекция уже не такая для нас и новая. Мы научились с ней бороться", – отметила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Новые штаммы ковида, которые появляются, уже не так летальны и в целом менее опасны. Фактически, как и прогнозировали ученые, сейчас этот вирус становится все больше похож на сезонное ОРВИ.

"Люди, у которых иммунитет знаком с ковид, даже если они им заболеют, то будут болеть, как обычной сезонной простудой. Почихал, покашлял – все нормально. Если иммунитет ослаб, то нужно его немножко простимулировать и пойти еще раз ревакцинироваться", – сказал Александр Семенов, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Тысячи пациентов, которые переболели ковидом, вакцина защитила от тяжелого течения болезни.

На пиках заболеваемости московская 15-я больница практически вся превратилась в "красную" зону – врачи в перерывах между дежурствами спали вот на диванчиках и неделями не бывали дома. Сейчас ситуация, конечно, иная. Медики – на обходе. По ковидным временам – налегке – без СИЗов, только в масках. А пациентам и этого не требуется.

Введенная в октябре социальная выплата специалистам, которые контактируют с ковид-больными, приостанавливается. Но при этом вводится специальная надбавка для медиков, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, – в 25% от оклада.

Тем не менее система здравоохранения готова к любому развитию событий. Есть необходимые медикаменты, протокол лечения разработан и проверен на практике. Справляться с коронавирусом российские медики уже умеют.