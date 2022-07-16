На историю с Хашогги нашелся американский Абу-Грейб

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман не остался в долгу перед американским президентом Джо Байденом на переговорах в Джидде, указав на историю с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке как одну из ошибок США.

На встрече Байден поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашоги в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле​​​.

Как заявил источник телеканала Al-Arabiya, саудовский наследный принц возразил на это, напомнив, что Саудовская Аравия провела расследование гибели Хашоги и предприняла меры, чтобы предотвратить "повторение подобных ошибок в будущем", передает РИА Новости.

Наследный принц также заявил американскому президенту, что США тоже совершили ряд ошибок, подобных инциденту в иракской тюрьме Абу-Грейб.

Тюрьма в иракском городе Абу-Грейб оказалась в центре мирового скандала после того, как в 2004 году были публиковали фотографии, на которых американские военные пытали и унижали иракских заключенных. С 2004 по 2007 годы военный трибунал США рассмотрел 11 дел американских охранников, восемь из которых были осуждены.

Американская разведка указывала на причастность принца к произошедшему в 2018 году в Турции убийству саудовского журналиста газеты Washington Post Джамаля Хашогги. В ходе предвыборной кампании Байден за эту историю обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя".