Die Welt: саудиты ценят Путина намного выше Байдена

Бемер уверен, что достаточно посмотреть на разницу в церемониях, которые власти Саудовской Аравии устраивали во время визитов Дональда Трампа, Владимира Путина и Джо Байдена.
В 2017 году Трапа встретили танцем с саблями и отдельной гостиницей. Прием был роскошным, но двумя годами почет, оказанный президенту России, превзошёл все ожидания. Как напоминает Бемер, Путина сопровождали всадники на благородных скакунах, а самого российского лидера разметили в настоящем королевском дворце.
"Тогда почет и в самом деле достиг пика", – считает Бемер.
Джо Байдену не стоит ожидать ничего подобного, уверен автор. Американский президент будет участвовать в скучном заседании Совета по сотрудничеству стран Персидского залива.
"Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах", — отметил Бемер.
Автор публикации напоминает, что Эмираты не проголосовали за антироссийскую резолюцию по вопросу Украины.