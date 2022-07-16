Попытка США воздать глобальный антироссийский фронт потерпела неудачу, а роль Москвы в мире постоянно усиливается. Об этом заявил журналист Даниэль-Дилан Бемер в статье для издания Die Welt.

Бемер уверен, что достаточно посмотреть на разницу в церемониях, которые власти Саудовской Аравии устраивали во время визитов Дональда Трампа, Владимира Путина и Джо Байдена.

В 2017 году Трапа встретили танцем с саблями и отдельной гостиницей. Прием был роскошным, но двумя годами почет, оказанный президенту России, превзошёл все ожидания. Как напоминает Бемер, Путина сопровождали всадники на благородных скакунах, а самого российского лидера разметили в настоящем королевском дворце.

"Тогда почет и в самом деле достиг пика", – считает Бемер.

Джо Байдену не стоит ожидать ничего подобного, уверен автор. Американский президент будет участвовать в скучном заседании Совета по сотрудничеству стран Персидского залива.

"Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах", — отметил Бемер.

Автор публикации напоминает, что Эмираты не проголосовали за антироссийскую резолюцию по вопросу Украины.