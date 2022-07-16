Высокоточные удары, воздушный бой, контрбатарейная борьба: беды ВСУ

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. Высокоточные удары наносят поражения по противнику.

Фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ. Она действовала на Северском направлении. По данным на 16 июля, только за последние двое суток потери личного состава в соединении составили свыше 600 человек.

В городе Николаев в результате удара высокоточным оружием по пункту временной дислокации ликвидировано до 200 националистов и иностранных наемников.

Также ведутся воздушные бои. В районах нескольких населенных пунктов уничтожено три самолета, два украинских вертолета.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, артиллерийские орудия Д-30 и 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б".

В Минобороны России отмечают, что украинские националисты отказываются принимать участие в дальнейших боевых действиях. Происходит это на фоне успешных действий Вооруженных сил нашей страны.