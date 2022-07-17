В офисе Зеленского угрожают атаковать Крымский мост при первой возможности

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность". Это уже второе за сутки заявление Киева о возможности удара по мосту, ранее с аналогичным заявлением выступило украинское минобороны.

В офисе украинского лидера второй раз за сутки повторили угрозу о возможности удара по Крымскому мосту.

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".

С аналогичным заявлением накануне выступило украинское минобороны.

"Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет объектом, который можно атаковать. Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации – значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. А между прочим, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины", – заявил Арестович в эфире одного из YouTube-каналов.

Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один, если ВСУ получат соответствующее вооружение из США и Европы. Слова Марченко отражают типичное поведение террористов, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, угрозы в адрес Крымского моста Кремлю известны, их принимают во внимание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы в отношении Крымского моста, отмечал, что все эти заявления фиксируются, подобные планы потерпят крах.

При этом депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу Киева нанести удар по Крымскому мосту, предупредив, что в случае даже попытки провокации центры принятия решений будут незамедлительно уничтожены.

Глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно указывал, что попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, его безопасность, как и безопасность других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне. Крым охраняется силами противовоздушной обороны, полуострову ничто не угрожает, подчеркнул Аксенов.

Как известно, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Все военные преступники, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса, предстанут перед судом, подчеркнул президент.

Крым стал регионом РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине, в ходе которого за возвращение в состав России проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина все еще считает Крым своей, временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма сделали выбор в пользу воссоединения с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".