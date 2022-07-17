Запад и Украина игнорируют призывы к нормализации отношений

Запад обвиняет Россию в начале военных действий на Украине. Однако к ситуации привела целая цепь событий, которые произошли совсем не вчера. В 2014 году западные страны организовали и поддержали на Украине антиконституционный вооруженный переворот, а затем поощряли геноцид жителей Донбасса.

На этой неделе США уже в открытую признали: да, власти страны регулярно занимаются свержениями законно избранных президентов и правительств. Редкие кадры и важные заявления – в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Как человек, который планировал государственные перевороты в других частях света, скажу, что это требует большой работы", – признается бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

У меня иногда складывается впечатление, что сидят там, за "Большой лужей", в Америке сотрудники какой-то лаборатории. И как над крысами проводят какие-то эксперименты, не понимая последствий того, чего они делают. Я им тысячу раз сказал уже: зачем вы раскалываете страну, ну что вы делаете? Нет, прут буром, что называется. Из выступления Владимира Путина 2014 года.

Российский президент рассказывает о звонке экс-президента США Барака Обамы. В разговоре речь шла об умиротворении ситуации на Украине, с которым все вроде бы согласились

Через день совершили госпереворот. Когда спрашиваешь: зачем, ведь и так оппозиция пришла бы к власти демократическим способом, идите на выборы и побеждайте. Нет, зачем-то надо было совершить госпереворот, причем кровавый. С этого все началось. Сейчас говорят: давайте об этом не будем вспоминать. Нет, будем помнить об этом всегда, потому что в этом причина, и причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту.

"Я верил в порядочность иностранных посредников. Меня не просто обманули, меня цинично обманули. Но не меня обманули, обманули весь украинский народ", – из заявления экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Госпереворот совершили, с нами разговаривать не хотят, у нас какие мысли: следующий шаг – Украина в НАТО, нас никогда не спрашивают и диалога с нами никакого нет. Практика двух десятилетий это показывает. Нам говорят: не ваше дело, вас не касается! Мы говорим: приближается инфраструктура военная к нашим границам. "Не беспокойтесь, это не против вас". Завтра, значит, Украина может оказаться в НАТО. А послезавтра там может оказаться система противоракетной обороны США. С нами тоже никто никогда не разговаривает! Говорят, что не ваше дело. Ну давайте хотя бы бумажку никчемную подпишем, бумажку, что это не против нас – на бумажке просто напишите то, что вы говорите устно. Нет, напрочь отказались!" – это российский президент заявил еще в 2014 году.

С тех пор Россия еще долгих 8 лет призывала Запад и управляемый Западом режим в Киеве к миру, к диалогу, к нормализации отношений, сигнал за сигналом. Однако ответа так и не получила.

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