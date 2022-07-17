Глава МВД Сербии: власти Хорватии продолжают оставаться нацистами

Хорватские власти, запретившие президенту Сербии Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, по своей сути продолжают оставаться нацистами-усташами, считает глава сербского МВД Александр Вулин.

"Александру Вучичу, внуку жертвы Ясеноваца, не позволено почтить память сотен тысяч зарезанных сербов, евреев и цыган. Усташи сегодня – члены ЕС, не любят, когда им напоминают, сколько детей зарезали", – заявил он, комментируя ситуацию.

В МИД Сербии заявили, что шокированы "антицивилазационным и антиевропейским" решением Загреба и направили в связи с этим ноту протеста.

"Если это европейская парадигма, то Европа должна стыдиться этого", – указал глава МИД Сербии Никола Селакович.

В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что намеченный визит президента Сербии Александра Вучича в концлагерь Второй мировой войны Ясеновац был "политической провокацией".