Запад использует Украину в качестве расходного материала в войне против России, считает глава МИД России Сергей Лавров. В статье, опубликованной в газете "Известия, он изложил свой взгляд на причины украинского кризиса.

"Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле". Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато", – отметил российский министр.

По мнению Лаврова, если смотреть на сегодняшние события на Украине через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как "большая игра" по сценарию, продвигавшемуся когда-то еще американским политологом Збигневом Бжезинским.

С 2014 года Запад безоговорочно руководит украинскими властями, приведенными к власти через госпереворот. И именно западные страны сейчас требуют от Киева не начинать переговоры с Россией, пока Украина не добьется полного военного преимущества, указал глава МИД РФ.

При этом Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, сама больше всех страдает от собственных санкций, перестраиваясь под закупки у США военной продукции и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа.

"Все уже поняли: внешняя политика коллективного Запада – это "театр одного актера", – подчеркнул Сергей Лавров.

В связи с этим российский министр указал, что Украине, Молдавии и другим странам суждено быть лишь статистами в играх Запада, а "главным продюсером" являются Штаты, которые и "заказывают" сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий.