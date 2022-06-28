У западных лидеров диагностировали шизофрению

Сергей Лавров, подводя итоги совещания глав МИД прикаспийских государств в Ашхабаде, назвал "шизофренией" действия лидеров западных стран, которые призывают тратить средства Европейского фонда мира на поставки оружия Киеву и заявляют о недопустимости переговоров по украинскому конфликту на данном этапе.

Министр иностранных дел России напомнил, что с подобными заявлениями регулярно выступают премьер Британии Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

При этом они, подчеркнул Лавров, "постоянно призывают тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира".

"Шизофрения в известной степени здесь проявляется", – заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что чем дольше Запад будет накачивать Украину оружием, тем дольше продлится конфликт, и "подобная линия", которую занял Запад, "абсолютно контрпродуктивна и вредна".

Трансляцию общения Сергея Лаврова с журналистами после совещания глав МИД прикаспийских государств в Ашхабаде вели канал "Россия 24" и платформа "Смотрим".