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Ситуация на Украине 15 минут назад

19 июля 2022 15:00

Басурин: HIMARS дальностью до 300 км уже на Украине

Американские ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже находятся на Украине. Так официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, анонсировавшего прибытие на Украину более дальнобойных снарядов для РСЗО HIMARS.

"Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине", – сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил, что в то время, когда украинские власти рассказывали о поставках HIMARS дальностью до 70 км, в Донбассе уже находили обломки от ракет дальностью 110-120 км.

"Соответственно, если они сейчас заявляют 150-180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть", – пояснил официальный представитель Народной милиции ДНР.

В июне США сообщили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 700 миллионов долларов. В него вошли и РСЗО HIMARS, а также боеприпасы к ним.

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Украина вооружение Донецкая народная республика/ДНР Эдуард Басурин Только у нас

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