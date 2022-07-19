Тема:

Ситуация на Украине 15 минут назад

19 июля 2022 14:22

Песков прокомментировал планы Киева отвоевать Крым

Пресс-секретарь президента России прокомментировал высказывания замминистра обороны Украины в интервью Times.

В нем Владимир Гаврилов заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым при помощи западного оружия.

По словам Дмитрия Пескова, подобные заявления, содержащие притязания на территорию России, "лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции".

"Ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество Россия Украина спецоперация Дмитрий Песков Крым новости ВСУ / Вооруженные силы Украины

Ранее по теме