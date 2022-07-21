Михеев: засыпающий Байден – это символ умирания Запада

На Западе потеряли настоящую религию, поэтому пытаются создать новую, религиозную веру. Она предполагает, что Запад может диктовать свои правила жизни всему миру. Так считает Сергей Михеев.

На Западе давно создают подобие новой, религиозной веры, в том числе потому, что настоящая религия там потеряна. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политолог Сергей Михеев (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Индивидуально, чаще всего, вера в бога так заменяется верой в себя, как в бога. Это стандартный случай", – рассказал эксперт программы.

Он отметил, что во множественном варианте это заменяется верой в то, что коллектив имеет право диктовать всем остальным, как им жить. "Как знание, которое превыше всего, богоподобно, и оно оправдывает любые действия", – пояснил Михеев.

Политолог считает, что в настоящее время именно этим занимается Запад. Эксперт убежден, что такая вера приведет к тупику и саморазрушению.

"Вот засыпающий Байден – это символ умирания Запада", – подчеркнул политолог.

По его мнению, американский президент пытается строить из себя живчика, но при этом постоянно падает, здоровается непонятно с кем и прочее подобное поведение Байдена.

"Да, Запад очень силен, он управляет миром, но его символ – это Байден, а не человек который полон сил и энергии", – заключил Михеев.