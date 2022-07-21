Михеев: засыпающий Байден – это символ умирания Запада

На Западе давно создают подобие новой, религиозной веры, в том числе потому, что настоящая религия там потеряна. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политолог Сергей Михеев (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").
"Индивидуально, чаще всего, вера в бога так заменяется верой в себя, как в бога. Это стандартный случай", – рассказал эксперт программы.
Он отметил, что во множественном варианте это заменяется верой в то, что коллектив имеет право диктовать всем остальным, как им жить. "Как знание, которое превыше всего, богоподобно, и оно оправдывает любые действия", – пояснил Михеев.
Политолог считает, что в настоящее время именно этим занимается Запад. Эксперт убежден, что такая вера приведет к тупику и саморазрушению.
"Вот засыпающий Байден – это символ умирания Запада", – подчеркнул политолог.
По его мнению, американский президент пытается строить из себя живчика, но при этом постоянно падает, здоровается непонятно с кем и прочее подобное поведение Байдена.
"Да, Запад очень силен, он управляет миром, но его символ – это Байден, а не человек который полон сил и энергии", – заключил Михеев.