В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. В ведомстве отмечают, что противник несет значительные потери.

16 июля в результате удара высокоточным оружием удалось ликвидировать свыше 600 боевиков. Они находились в пункте временной дислокации в центре отдыха "Империя" (Одесская область). В числе погибших боевиков — до 120 иностранных наемников.

Также 17 июля в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено свыше 320 националистов.

В Минобороны отмечают, что на фоне значительных потерь мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.

Также продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией по украинским военным объектам. По данным на 21 июля, за сутки уничтожено девять пунктов управления, шесть складов с вооружением и боеприпасами.