Отсутствие реакции в ЕС на признание экс-президента Украины Петра Порошенко о нежелании выполнять минские соглашения является стыдным. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Лавров также заявил о том, что жизнь заставит страны ЕС посмотреть на факты непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных конфронтационных тактик и стратегий, заняться своими европейскими проблемами.

Министр иностранных дел сообщил, что Россия готова дополнительно показывать все нюансы, аспекты ситуации на Украине. Москва исходит из того, что западные соседи на каком-то этапе поймут контрпродуктивность, опасность накачивания киевского режима современными видами оружия.