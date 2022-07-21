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Коронавирус 37 минут назад

21 июля 2022 17:35

Рассказавший о раке Байден болен COVID-19


AP

Президент США заболел коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Тест на коронавирус Джо Байден сдал утром. Результат оказался положительным.

По словам Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован. Он сделал два дополнительных укола вакциной.

У Джо Байдена наблюдаются очень умеренные симптомы, отмечают в Белом доме. Байден будет работать удаленно до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест на COVID-19.

Ранее президент США заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды. В пресс-службе уточнили, что Байден случайно оговорился, использовав глагол в настоящем времени. Американский лидер имел в виду свой опыт лечения в прошлом.

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