В офисе Зеленского прокомментировали ковид Байдена

Жена президента Украины и члены украинской делегации перед поездкой в США сдавали тесты на COVID-19. Они получили отрицательные результаты. Об этом сообщили в офисе Владимира Зеленского.

Власти Украины обратили внимание на то, что для допуска в Белый дом необходимо обязательное прохождение тестирования на ковид. Для встречи с первой леди США Елена Зеленская и остальные члены украинской делегации выполнили эту процедуру. Если бы у кого-то подтвердился коронавирус, то встреча первых леди Украины и США не состоялась, говорится в Telegram-канале офиса Владимира Зеленского.

Тем временем американские специалисты намерены менее чем за неделю выяснить, каким именно штаммом заразился Джо Байден. При этом власти США не могут объяснить, где именно подхватил вирус президент.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением ковида Ашиш Джа отметил, что Джо Байден полностью вакцинирован, потому риск тяжелого протекания болезни значительно снижен. Кроме того, президент США принимает мощный противовирусный препарат.

Ранее стало известно, что Байден заболел коронавирусом. Пока он будет работать удаленно.