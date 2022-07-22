Больничный Джозефа Байдена не особо сказался на работе Белого дома

"Сегодня без температуры, вчера – была лихорадка", – доктор Белого дома детализировал заявление Байдена о лёгком течении его ковида. У 79-летнего президента – "крайне высокая утомляемость" и "уже влажный кашель", который лечат бронхо-расширяющим ингалятором. Кто и как управляет страной с симптомами затяжной инфляции, пока Байден на больничном?

В резиденцию президента продолжают водить экскурсии, сегодня очередная группа туристов побывала внутри. В ту, часть здания, где находится президент, гостей и в лучшие времена не пускали, а сейчас тем более. Больной хозяин Белого дома изолирован в его западном крыле. Вот там на втором этаже, за деревьями скрыты окна президентской спальни и переговорная комната.

Из президентских покоев – пара шагов до балкона, на котором заболевший Байден, неформально, на телефон, записал обращение к нации.

"Друзья, думаю, вы слышали, что утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат. Но я был дважды вакцинирован, плюс мне сделали две дополнительные прививки. Симптомы слабо выражены. Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду выполнять ее и дальше. Продолжайте верить. Все будет хорошо", – заверил Байден.

Байден без маски и в компании, как минимум, оператора, который его снимает. Это прямое нарушение рекомендаций государственного центра по контролю и профилактике заболеваний. Больным ковидом предписано закрывать лицо, и пять дней ни с кем не контактировать. Заразный президент еще и попозировал за столом для фотографа.

А где именно президент заразился? Такой вопрос задали координатору Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. "Где он заразился? Не думаю, что мы знаем. Я действительно не знаю. Не думаю, что имеет значение, где это произошло. Важно, что мы подготовились к этому моменту. И важно, что у нас есть комплексный план вакцинации людей", – ответил Джа.

План, к слову, Байден перевыполнил. Он четырежды вакцинирован. Две основные прививки, две дополнительные, последняя была в марте. Может быть, поэтому 79-летний президент расслабился. На прошлой неделе в Израиле всем жал руки, обнимался. Во вторник без маски и он, и жена принимали в Белом Доме супругу президента Зеленского. Перед тем как сесть на больничный, Байден летал в командировку в Массачусетс.

Когда президент ехал в Массачусетс, весь персонал, следовавший за ним, был в масках. Это было интересно. Они садились в вертолет, и я увидел, как пресс-секретарь надела маску перед тем, как сесть в вертолет. На президенте не было маски, но они все принимали меры предосторожности с президентом.

Самому пожилому президенту в истории США уже 79 и он в группе риска. Паксловид, которым его лечат, рекомендован, если вероятность тяжелого течения ковида велика. Препарат настолько тяжелый, что таблетки для улучшения работы сердца, которые Байден принимал до болезни, пришлось на время отменить.

"Здорово, что президент Байден продолжает работать, как обычно. Мы должны говорить: Эй, подхватить ковид – это то, что случается с каждым из нас. Мы можем заразиться раз в год или даже чаще, даже несмотря на все эти меры предосторожности, вы все равно можете заразиться ковидом просто потому, что вокруг нас много вируса, и он легко передается", – уверяет Леана Вен, медицинский обозреватель CNN.

Ковид, как насморк, ничего необычного убеждают на СNN, с главного телевизионного рупора демократов эта же мысль кочует на страницы либеральной "Вашингтон Пост".

"Ровно год назад президент Байден уверял каждого американца, если они привьются против ковида, ковидом они не заболеют. И вот четырежды вакцинированный Байден заразился. Мы желаем нашему 79-летнему верховному главнокомандующему поскорее поправиться. Мы желаем ему всего самого лучшего", – пишет "Вашингтон Пост".

Президенту-демократу желает здоровья один из самых популярных ведущих республиканского канала "Фокс Ньюс". Ничего подобного не звучало от СNN в адрес Трампа, когда тот заболел, в разгар президентской гонки осенью 2020 года. Хотя предшественник, в отличие от Байдена, и в больницу ездил, и в маске ходил.

Пресс-секретарь едва ли не убегает вместе с доктором Джа, который занимается ковидом, но не является врачом Байдена. Лечащего врача президента, как не просили журналисты, к ним не вывели, не сказали и когда именно появились симптомы, а значит неясно, кого Байден мог заразить. Вице-президент Харрис в списке близких контактов, ее тест пока отрицательный, но власть второму человеку верховный главнокомандующий не передает.

Совещания проводит по видеосвязи. Сегодня, например, обсуждает ситуацию с ценами на бензин.

Бензин при Байдене стал дорогим, как никогда. С ним в страну пришла запредельная инфляция. Неудивительно, что он один из самых непопулярных президентов в истории. Похоже, не готовы поддерживать его переизбрание даже однопартийцы-демократы.

Ставить на Байдена опасно, он и первый срок может не доработать. Республиканцы, в случае победы на осенних выборах в Конгресс, собираются объявить президенту импичмент. Его подозревают в коррупции. Компьютер президентского сына показал, какие серые бизнес-схемы проворачивала семья несколько лет назад. Хантер Байден непонятно за что получал миллионы долларов от компаний по всему миру.

В "ноутбуке из ада", как прозвали компьютер журналисты, нашлись и пикантные истории, которые тянут на годы тюрьмы. Секс с несовершеннолетними, наркотики в особо крупном размере. Хантер и не скрывал ничего, сам себя снимал. Но прокуратура родного для Байденов штата Делавэр уже 4 года не может завершить расследование и предъявить непутевому отпрыску обвинения, хотя все доказательства есть.

"Любой, кто хотел бы добиться справедливости в этом деле, очень быстро предъявил бы Хантеру Байдену обвинения. Вы бы давили на распространение наркотиков, хранение оружия – что влечет за собой длительные тюремные сроки, его нужно было допрашивать, чтобы узнать, замешана ли семья в коррупции, связанной с иностранным государством. Это настолько элементарно, что единственный вывод, который я могу сделать – это политические игры, в которые играют и играли с самого начала", – считает Бретт Толман, бывший генеральный прокурор штата Юта.

Республиканцы уверены, имя и статус отца позволяют Хантеру избегать наказания. Заболев ковидом, Байден-старший переключил на себя еще и внимание журналистов с Байдена-младшего.