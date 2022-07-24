Байден захворал вместе с американской экономикой

50% американцев считают, что в ближайшие несколько лет в США начнется вторая гражданская война. При этом каждый пятый готов встретить ее начало с оружием в руках, а 4% во время политического конфликта готовы кого-то из будущих оппонентов пристрелить.

Директор ЦРУ Уильям Бернс на этой неделе вдруг решил высказаться по поводу здоровья президента России Владимира Путина: "Много слухов о здоровье Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров". "Слишком здоров" – звучит как проявление зависти. И все не слава Богу. То врали про хвори и недуги, теперь "слишком здоров". Вас там в ЦРУ не поймешь.

Рукопожатие крепкое. Президент работает с документами. Крылатая фраза из России 90-х в Америке 2020-х звучит голосом Кевина О'Коннора – лечащего врача Джо Байдена. О’Коннор должен быть оптимистичным, но новые симптомы пациента не скрыть. К насморку и кашлю у подхватившего ковид добавились боль в горле и ломота в теле. Предварительный анализ показал, что у президента США – "омикрон", штамм BA.5.

Неприятно, очень заразно, пробивает иммунитет, даже если раньше ковид уже был. И даже если как у Байдена стоят две прививки и два бустера. Третьи сутки подряд глава Белого дома принимает "Паксловид". Говорят, для сердечников штука тяжелая. Так что регулярные препараты пришлось поотменять. А вот график рабочих встреч Белый дом пытается сохранить. В итоге получается вот так. Снимает ли президента США автоматическая камера или в комнате оператор, точно не ясно. Но правилами самоизоляции Байден точно пренебрег, когда, едва узнав о положительном тесте, выбрался на балкон Белого дома делать видеообращение. Это было не селфи. Кто-то ведь нажимал на кнопку записи.

А для байденовской команды даже больше. Идеальное время. Президент США надежно изолирован. Его теперь не нужно куда-то направлять. Его не нужно все время поправлять. Короче, хвост может вилять собакой сколько ему вздумается.

"Президенту лучше. Он хорошо спал прошлой ночью. Он съел свой завтрак и обед. Я думаю, полностью. Он показал мне свою тарелку. Я не спрашивал о меню, но я видел пустую тарелку с крошками", – рассказал Ашиш Джа, координатор Белого дома по борьбе с ковидом.

Больной – аппетит тройной. Впрочем, немало в США тех, у кого появление самого Байдена вызывает чувство отторжение. Вот так его встречали в Массачусетсе. Обругали Байдена сотрудники закрытой угольной электростанции. Там теперь выпускают подводные кабели для ветряков. Еще формально будучи здоровым, президент США пожаловал туда, чтобы продвигать зеленую повестку. И так увлекся, что напугал всю Америку. Ни к селу ни к городу вспомнил свое детство на рабочей окраине. В городе Клейэмонт штат Делавэр: "Нас везла мама, а мы не могли идти пешком, и угадайте что? Первые морозы, вы знаете, что происходило? Нам приходилось включать дворники, чтобы буквально смыть масляное пятно с окна. Вот почему я и так много других людей, с которыми я вырос, болеют раком, и поэтому долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране".

В Белом доме бросились объяснять. Речь о немелономных опухолях кожи, которые Байдену давно удалил. Такие, правда, возникают не из-за плохой экологии, а из-за избыточного воздействия солнечных лучей. На фоне этого скандала как-то упустили из вида, что уже во время поездки в Массачусетс вокруг Байдена уже формировался противоковидный пузырь. До объявление диагноза6 "Когда президент ехал в Массачусетс, весь персонал, следовавший за ним, был в масках. Это было интересно. Они садились в вертолет, а пресс-секретарь надела маску перед тем, как сесть в вертолет. На президенте не было маски, но они все принимали меры предосторожности с президентом".

Скольких Байден мог перезаражать, не сосчитаешь. Первая леди Джилл Байден, кстати, с мужем не летала. Но ей за него и так досталось: "Ваш муж – худший президент за всю историю, вы должны нам деньги за бензин".

Перед колонками американцы чувствуют себя, как за столами наперсточников. И вот уже на либеральных каналах трубят об очередном успехе экономики развитого байденизма.

А как же путинское повышение? Или захворавшая американская экономика уже научилась вырабатывать антитела. Да нет. Инфляция на сорокалетних максимумах, как и была. В общем, тревожно американцам и за их экономику, и за того, кто ей пытается рулить.

"Искренне надеемся, что с ним все будет в порядке. Мы знаем, что он потеряет обоняние, может быть, навсегда. Что это значит? Нет больше обнюхивания маленьких девочек. Если вы Джо Байден и ваш главный источник удовольствия на этом позднем этапе вашей жизни — нюхать волосы ничего не подозревающих беззащитных маленьких девочек, а теперь вы даже не чувствуете их запаха, представьте себе это. Допустим, вы едете на велосипеде, видите маленькую девочку и думаете: «Я бы с удовольствием понюхал ее волосы. Эх, чувак. У меня нет обоняния", – сказал ведущий Такер Карлссон.

Елена Зеленская, подражая мужу в выборе цветовой гаммы – на Зеленской тоже вещи цвета хаки – простит от Конгресса ровно того же, что всегда просит супруг: "К сожалению, война не окончена. Террор продолжается. И я обращаюсь ко всем вам от имени тех, кто погиб, от лица тех людей, которые потеряли руки и ноги, от имени тех, кто еще жив, и тех, кто ждет возвращения своих семей с фронта. Я прошу оружие, которое не будет использоваться для ведения войны с кем-то за чужую землю, а защитить свой дом и право проснуться живым в этом доме. Прошу системы ПВО, чтобы под ракетами не погибнуть".

Обхаживает Зеленскую Нэнси Пелоси. Тот еще голубь мира. На неделе, к примеру, требовала от Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Пелоси прекрасно в курсе остальных просьб Киева. К примеру, неделю назад ее нижняя палата проголосовал за выделение 100 миллионов долларов для обучения украинских пилотов на американских самолетах. Зеленский, конечно, хочет F-15 и F-16, но максимум, на что пока готовится расщедрится Пентагон, – это идущие под списание тихоходы A-10 Thunderbolt. Штурмовики времен иракской и афганской войн по прозвищу "бородавочники".

А ведь еще в марте, когда поляки предлагали отдать Киеву советские МиГ-29, в Белом доме сочли подобную передачу красной линией, которую нельзя пересекать. С тех пор красные линии порядочно отползли. Побед у ВСУ нет. Автором концепции войны до последнего украинца приходится быть гибче. Новая красная линия – это дальнобойные ракеты для комплексов HIMARS.

"Есть некоторые вещи, которые, по словам президента США, он пока не готов передавать. К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров. Потому что он считает, что в то время как ключевая цель США – делать все необходимое, поддерживать и защищать Украину, другая ключевая цель – сделать так, чтобы мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к Третьей мировой войне", – заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Впрочем, и отдалятся от нее Салливан тоже не намерен. Он выразил уверенность, что, когда американский ВПК на пару с командой Зеленского "доедят" выделенные 40 миллиардов долларов, Белый дом и Конгресс отсыпят еще. О риске Третьей мировой их всех, кстати не раз предупреждал Дональд Трамп. И в нем может оказаться главная загвоздка. Республиканцы уверенно идут к тому, чтобы отобрать у демократов одну из палат. А сам Трамп все увереннее смотрит в 2024-й6 "Два года назад мы были такими сильными, такими могущественными, такими уважаемыми во всем мире. А теперь скатились до самых слабых, особенно что касается признания и уважения всего мира, нас больше не уважают. Два года назад мы были энергетически независимыми и доминирующими. Мы собирались стать больше, чем Саудовская Аравия и Россия вместе взятые. Теперь мы нищая нация. Мы побираемся вместе с Байденом на коленях, умоляя об энергоносителях по всему миру".

Не допустить 45-го президента к гонке пытаются всеми способами. В Конгрессе ежедневно – слушания по поводу штурма Капитолия 6 января. Трампу шьют уголовное дело. А его бывшему стратегу Стиву Бэннону уже почти пришили. Он проигнорировал повестку, и теперь ему грозит от 30 дней до двух лет тюрьмы. "Возможно, сегодня мы проиграли битву, но не собираемся проигрывать эту войну. Я на стороне Трампа и Конституции", – сказал Бэннон.

Вряд ли Бэннон имеет в виду Третью мировую войну. А вот вторую гражданскую – вполне себе. Последняя сводка с поля битвы. На кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк Ли Зельдина прямо во время предвыборного митинга накинулся человек с холодным оружием. Зельдина отбила его команда. Позже выяснилось, что нападавший – некий Дэвид Джакобонис. Ветеран американской армии. Джакобонис был пьян и орудовал заточенным брелоком в виде кошки за 10 долларов.

Стоит ли тут удивляться шокирующим результатам опроса от социологов из университета в Дэвисе. По их данным, более 50% американцев считают, что в ближайшие несколько лет в США начнется вторая гражданская война. При этом каждый пятый готов встретить ее начало с оружием в руках, а 4% во время политического конфликта готовы кого-то из будущих оппонентов пристрелить.