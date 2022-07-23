23 июля 2022 17:15

Названа возможная причина ЧП с самолетом в Тверской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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Легкомоторный самолет, который в субботу, 23 июля, совершил жесткую посадку в Тверской области, мог столкнуться с линией электропередачи, об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около трех часов дня, легкомоторный самолет Ikarus C42 сел на берег Волги в поселке городского типа Белый городок Кимрского района.

По данным прокуратуры, на борту воздушного судна находились два человека, они не пострадали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств происшествия.

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