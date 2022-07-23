Применение украинскими боевиками химического оружия не исключается

При этом он добавил, что не будет удивлен, если украинские боевики в скором времени используют и химическое оружие, передает РИА Новости. Однако собеседник агентства надеется, что до этого не дойдет, несмотря на "подлость и гнилость по отношению к людям" со стороны ВСУ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на регулярно появляющуюся достоверную информацию о том, что украинские националисты готовят провокации с применением опасных химических веществ или диверсии на предприятиях химической промышленности.