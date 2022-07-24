Возмущенные украинцы покидают Германию

Многие украинские беженцы покидают Германию и возвращаются на родину из-за плохих условий жизни в новой стране. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Источник приводит истории нескольких семей. Так, одной из беженок Управление по делам иностранцев Штутгарта ни разу не ответило на ее электронные письма. Тогда женщина попыталась самостоятельно снять жилье и после множества попыток ей удалось договориться об аренде, однако социальные власти не оплатили договор, а своих денег у гражданки Украины нет. Еще одна украинка уже более двух месяцев ждет разрешения на пребывание в Германии.

Также, по данным издания, беженцы, которые решили вернуться на Украину, возмущены тем, что Германия не оплачивает им проезд домой.

Ранее сообщалось, что в западных странах у украинских беженцев изымают детей. Больше таких случаев зафиксировано именно в Германии.