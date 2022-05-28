"Индустрия развлечений делает свой вклад в поддержку Украины". Объявление с пометкой "работа" для украинских девушек. Популярный сервис, где продают порнографический контент, предлагает настоящим патриоткам поучаствовать в его изготовлении. Налоги от продажи голых фото и видео обещают отправить в помощь украинской армии. Впрочем, зачастую украинки и сами ищут денежной помощи на секс-порталах. А на сайте Pornhub даже действует раздел "украинские беженки". Правда, как пишут в Telegram-каналах, доступен он только европейцам. Впрочем, несмотря на такую рекламу, в Европе уже прямо заявляют – помогать Украине возможностей все меньше. Почему выселяют украинских беженцев?

Медовый месяц украинцев и стран Евросоюза закончился. Началась банальная бытовуха. Вот и Болгария попросила гостей освободить номера в гостиницах, не дождавшись 31 мая – последнего дня действия благотворительной программы.

По официальным данным, из примерно 300 тысяч въехавших в Болгарию украинцев около 110 тысяч получили временные права. Среди них – около 40 тысяч детей. Для них создали специальный портал и призывают: мол, вы регистрируйтесь, мы под ваши нужды подберем санаторий. Но курорты, простите, самим нужны – надо как-то зарабатывать.

Для Болгарии туристический сезон имеет большое экономическое, культурное и международное значение. Эта отрасль обеспечивает средства к существованию для многих болгар и их семей. Она составляет значительный процент нашего ВВП, и мы обязаны обеспечить успешный летний туристический сезон в Болгарии", – говорит вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

Никого уже не удивить роликами о том, как большие семьи в Европе селят в комнаты, где и одному-то тесно. Очередной пример – из небольшой испанской деревушки. Молодой мужчина в соцсети описывает, как вшестером приходится делить пять квадратных метров.

Если автор поста рассчитывал на поддержку своих же, наверняка, узнал много нового. Новоприбывшему гостю пишут земляки, осевшие в Испании ранее: страна их встретила, поселила, кормит. Курсы дает. Что еще вам надо?

"Украинцы, которые давно уже живут и работают, например, в Польше, вообще не склонны к тому, чтобы предоставлять кому-то помощь в виде жилья и так далее. Они сами живут очень скудно, очень ограниченно. У них очень небольшие доходы. Помогать гуманитаркой они, конечно, могут, но оказать существенную помощь, конечно, нет", – комментирует ситуацию председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

И даже в Германии – в стране, которую большинство беженцев считает лучшим пунктом назначения, – нашлись свои минусы. Оказалось, что в больших городах грязно. Никогда такого не было, а с украинцами случилось. И вообще, они там недостаточно прогрессивные.

"Здесь грязно. Куча мусора, они его редко убирают. Только в центре типа постоянно убирают. Все как будто устарелое. Надо все по почте пересылать, надо ждать, как будто все осталось на качественно старом-старом уровне", – жалуются украинские беженцы.

"Альтернативное отношение к ним уже начинает пробиваться снизу через социальные сети и мессенджеры. Оно присутствует уже даже в таких странах, как Польша, которая относилась максимально лояльно все эти месяцы. Фактов того, что украинцев призывают перестать блокировать магистрали в знак протеста и идти уже наконец работать, становится все больше", – отмечает политолог, главный редактор портала RuBaltik.Ru Александр Носович.

И вот уже на этой неделе число украинцев, уезжающих из Польши домой, превысило число тех, кто туда прибывает. Было бы интересно увидеть кадры встречи вернувшихся и Алексея Арестовича – автора нетленной фразы о том, что украинцев в мире встречают как богов, спустившихся с небес.