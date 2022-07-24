Зеленский променял старого друга на идейного Малыша

На этой неделе Нацбанк Украины отпустил в свободное плавание гривну, и она тут же рухнула. Доллар подорожал на четверть, но и за такую цену в обменных пунктах его просто нет.

Украина проводит принудительную мобилизацию. Сейчас под ружье гонят даже пенсионеров. В условиях огромных и бессмысленных потерь эта мера выглядит отчаянной и совершенно ненужной. Что нужно народу Украины, так это мир и покой. Но опять же бессмысленная власть думает лишь о себе. Война режиму Зеленского, похоже, выгодна, ведь в условиях мира он себя проявил очень слабо, если не сказать ничтожно. В условиях военных действий – не лучше. Отправляет на перемол мужчин. Жертвы, как видно, его совсем не волнуют. Он в панике увольняет повально некогда близких себе людей. С запасными при этом не очень. На фронте командование из рук вон плохое, снабжение – тоже. При этом – вранье про предстоящее победоносное наступление.

Предательство в ближайшем окружении Зеленского, президентскими указами отправлены в отставку руководители сразу двух украинских силовых ведомств. Вот на кого бы никто не подумал – Иван Баканов, друг детства Зеленского. Они жили в одном подъезде, учились в одной школе и одном вузе. Юрист студии "Квартал 95", он прямо оттуда попал в кресло руководителя СБУ. Но дружба дружбой, а служба, по словам украинского президента, оказалась неудовлетворительной. На смену Баканову поставлен идейный украинский националист Малюк по прозвищу Малыш.

В спецслужбах – увольнения и аресты, вот задерживают бывшего главу СБУ Крыма Олега Кулинича. Сотни уголовных дел о государственной измене, и президентскую инициативу немедленно подхватывают на местах – анонсированы еще более массовые гонения на инакомыслящих

Еще один указ Зеленского – тайный, на официальном сайте его нет, копию раздобыли и опубликовали депутаты Верховой Рады. В списке – оппозиционный депутат Рабинович, глава днепропетровской теробороны Корбан, олиграх Коломойский. В это не верится, тем более что Конституцией Украины такая процедура и вовсе не предусмотрена, но вот Геннадия Корбана, который выезжал в Польшу, не пустили обратно в страну, отобрав украинский паспорт и развернув прямо на границе. А ведь именно эти люди – Коломойский и Корбан – в свое время и привели Зеленского к власти. Не стесняясь, захаживали в президентский кабинет, правда, после таких встреч приходилось доказывать избирателям, что он и сам неплохо управляет страной.

На этой неделе Нацбанк Украины отпустил в свободное плавание гривну, и она тут же рухнула. Доллар подорожал на четверть, но и за такую цену в обменных пунктах его просто нет. Разве президент мог принять такое недальновидное решение? Может, просто болен, предположило киевское радио "Мелодия". И снова, как и на заре президентской карьеры, приходится убеждать публику в собственной дееспособности.

Зеленский принимает в Киеве очередных американских конгрессменов, но у тех, кто на Украине, побывал уже не один раз. По поводу финансовой и военной помощи – сомнения.

"Мы тратим миллиарды долларов на Украине, у которой не самая лучшая репутация. У вас сейчас даже антикоррупционного прокурора нет. Как только наше оружие пересекает границу, мы не знаем, что с ним происходит", – заявляет член Палаты представителей США Виктория Спартц.

А вот в Европейской полиции знают: "Полицейская служба ЕС, Европол, располагает данными, указывающими на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группами". Даже вот этот украинский транспортный Ан-12, разбившийся в Греции, вез куда-то почти двенадцать тонн иностранных боеприпасов. И Украина просит еще и еще, скармливая Западу басни о грядущем контрнаступлении. Только это контрнаступление все никак не начнется.