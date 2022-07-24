Увеличилось количество жертв стрельбы в университете на Филиппинах

По уточненным данным, в результате ЧП, произошедшего в воскресенье, 24 июля, на территории университета Атенео-де-Манила на Филиппинах, погибли три человека, еще один раненый был госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что во время стрельбы в учебном заведении были убиты два и ранены три человека.

По информации, которую приводят местные СМИ, среди жертв – охранник вуза, экс-мэр города Ламитан Роуз Фуригей и сопровождавший ее ассистент. 25-летняя дочь бывшей градоначальницы, которой должны были вручить диплом об окончании юридического факультета, получила ранение, но осталась жива.

В правоохранительных органах подтвердили, что им удалось задержать убийцу в тот момент, когда он пытался скрыться с места преступления. Данных о мотивах, которыми мог руководствоваться нападавший, пока не поступало.

После инцидента в университете были отменены все массовые мероприятия, в том числе – церемония, посвященная выпускникам и вступительные испытания.