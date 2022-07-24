У Москвы нет предубеждений относительно переговоров с Киевом, российская сторона готова вести диалог не только по вопросам продовольствия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

Однако, добавил глава МИД России, украинские власти заявляют, что готовы что-либо обсуждать только после своей победы на поле боя. По мнению Лаврова, эту ситуацию усугубляют западные страны, которые требуют от Украины воевать до конца, передает ТАСС.

"Причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит", – сказал министр.

Из-за этого, продолжил Лавров, конфликт лишь затягивается, а это приводит к тому, что гибнет все больше людей.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Египет придерживается позиции важности урегулирования кризиса на Украине дипломатическим путем.

Шукри добавил, что Египет и РФ рассчитывают на дальнейшее сотрудничество, которое будет основываться на взаимных интересах и уважении норм международного права.

В ходе двухсторонних переговоров министры также обсудили региональную повестку, в частности ситуацию в Ираке, Ливии, Палестине и Сирии.