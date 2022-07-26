Лавров: Россия выступает за переговоры с Украиной, но Запад запрещает Киеву договариваться

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Всем хорошо известно, что боевые действия завершаются за переговорным столом. Поэтому Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Но ответа от Киева нет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Когда на ранней стадии российской военной операции Украина предложила переговоры, мы согласились. Состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и уведомили об этом наших киевских коллег. Но с тех пор никакого ответа от Украины мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела", – отметил Лавров.

России известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул", заключил Лавров.

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