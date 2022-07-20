Лавров: американцы не дадут Украине вести переговоры с Россией

"У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться", – сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Глава российского МИД отметил, что Украину накачивают оружием и удерживают от любых конструктивных шагов.
"То, что Украину буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие системы HIMARS и другие – это уже практически не секрет", – напомнил Лавров.