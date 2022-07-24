Джонсон не успел уйти, а уже хочет вернуться

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 7 июля объявил об отставке, намерен вернуть себе этот пост в будущем. Об этом сообщает газета "Санди таймс" со ссылкой на источники в канцелярии главы правительства.

По данным издания, Джонсон считает, что правление его приемника – Лиз Трасс или Риши Сунака – обернется провалом и приведет правящую Консервативную партию к поражению на выборах в 2024 году. Именно в этот момент он вернется и убедит тори, что способен вернуть партию к власти.

Уточняется, что у Джонсона по-прежнему достаточно сторонников в Консервативной партии, несмотря на все скандалы. Кроме того, его противники, которые вынуждали премьера уйти в отставку, уже жалеют об этом, а некоторые депутаты даже получают гневные письма от жителей своих округов по этому поводу.

Сам Джонсон на своем последнем выступлении в парламенте намекнул на возвращение в политику и закончил свою речь фразой из фильма "Терминатор 2: Судный день": "До встречи, детка".

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил о том, что уходит в отставку, однако останется на своей должности, пока не будет избран новый глава правительства. При этом премьер добавил, что сможет оставаться рядовым членом парламента.