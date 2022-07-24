Александру Вулину угрожают из-за позиции по России и Китаю

По словам Вулина, его оповестили, что если он не откажется от проводимой политики и поддержки президента Вучича, то со следующей недели против него будет начата компрометирующая кампания в СМИ, целью которой будет недопущение политика в состав нового правительства, формирующееся по итогам выборов, прошедшим 3 апреля.
Министр внутренних дел заявил, что даже "ценой собственной жизни" не будет работать на иностранную спецслужбу, передает РИА Новости.
"Ни на кого я не работал и не буду работать, кроме сербского народа, сербского государства", – сказал Вулин.
Глава МВД также призвал президента выдержать внешнее давление и продолжить нынешнюю политику, "находиться в наилучших отношениях с Россией и Китаем" и держать военный нейтралитет.