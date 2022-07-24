Польский министр "ляпнул глупость" и был раскритикован

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попал под шквал критики после своих слов о намерении создать "лучшие сухопутные войска среди членов НАТО в Европе" и Москве в качестве главного противника Варшавы.

Пользователи портала wPolytice назвали Блащака "бездарным деятелем" за то, что "ляпнул такую глупость", ведь никто в здравом уме так не считает.

Также читатели высмеяли саму идею превосходства польской армии. По их словам, Вооруженные силы Польши будут лучшими в НАТО, только если альянс прекратит существовать. Более оптимистичный пользовать предположил, что армия сможет быть сильнейшей в Европе полтора часа, после чего у нее закончатся боеприпасы.

Также один из них потребовал от властей реформы правосудия, а также принятие курса на суверенитет и выход из ЕС, передает РИА Новости.

Ранее Блащак заявлял, что численность Войска Польского будет доведена до 400 тысяч бойцов. Для этого власти республики активно закупают у партнеров по НАТО различную военную технику и вооружение.