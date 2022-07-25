Украине указали на ее место в международных отношениях

Украина полностью зависит от внешнего снабжения, поставок вооружения. У нее нет субъектности. Если Запад захочет, Украина будет вынуждена прекратить любые военные действия, считает посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

"Много вопросов вызывает сам факт подписания зерновой сделки, но он был важен и нужен. По крайней мере Украине показали на ее место в международных отношениях", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Родион Мирошник (полная версия программы доступна на платформе "Смотрим").

По его словам, украинская точка зрения ("мы же победили всех", "у нас дипломатическая победа") столкнулась с другой ("мальчик, в приемной распишись и свободен, пока тут взрослые дяди поговорят"). То есть, отметил Родион Мирошник, когда происходит встреча России, Турции и ООН, мальчик из Киева приезжает, подписывает документ и отваливает. Ни на что большее они не способны.

Эксперт напомнил, что после обстрела склада с вооружениями и уничтожения боевого катера в Одессе Украина и вместе с ней некоторые другие страны подняли хай, что, мол, Россия перечеркнула подписанную сделку.

"Украина считает, что если теперь она в порту поставила вооружения, то они будут неприкосновенны? Если поближе к причалам подтянуть свои военные катера, то они тоже никому мешать не будут? Нет", – констатировал посол ЛНР.

Он добавил, что задача украинцев была сделать, во-первых, вариант коридора, по которому можно было затягивать оружие, во-вторых, провести вариант некого иммунитета для определенной территории, куда можно сгрузить оружие и по нему тоже стрелять не будут, и в-третьих, договориться, чтобы и к Одессе вообще не подходить.

Но какая ситуация с Украиной сегодня, задал эксперт вопрос. Украина, отметил он, потеряла четверть территории, потеряла выход к Азовскому морю. Следующий шаг – дефолт.

"Украина сегодня полностью зависит от внешнего снабжения, от поставок вооружения – от всего. У нее нет субъектности, у нее есть только Зеленский, который периодически вылезает на экран.

Если Запад захочет, Украина будет вынуждена прекратить любые военные действия в течение двух-трех месяцев", – сказал Родион Мирошник.