Украина сама позвала войну к себе домой, заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Россия не могла допустить, чтобы Украину все последнее время фаршировали оружием. Из цветущего государства сделали военную базу. Это делал Порошенко, это Зеленский делал. Забрали страну у ее жителей и отдали чужим", – сказал Мирошник в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полная версия программы доступна на платформе "Смотрим").

По его словам, передали управление Украиной британцам, американцам, кому только не передавали его. "Любое оружие готовы принять и согласны на все", – отметил посол.

Он убежден: нельзя демилитаризовать Украину, не сменив власть, поскольку нынешний режим недееспособен и недоговороспособен, он не может измениться, подтвердить решения и обеспечить гарантии.

Не случайны и сроки, обозначенные офисом Зеленского, – продержаться до зимы, то есть до выборов в США. Ради этого бросают на фронт практически необученных людей, но в большом количестве, заявил Мирошник.