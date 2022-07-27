Мирошник: украинская власть – это запчасть западных управленцев

Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник считает украинскую власть марионеточной и не способной решать государственные вопросы.

Обращение украинского правительства к властям США по поводу газового ленд-лиза показывает неспособность киевского режима решать экономические проблемы. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил посол ЛНР в России Родион Мирошник (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Это правительство на Украине, власть – абсолютно марионеточная. Совсем марионеточная", – отметил посол.

Он считает, что украинское правительство не способно влиять на экономику, на военные действия и на подобные важные государственные вопросы.

"Раньше Зеленский был бутафорией, то сейчас уже правительство Украины стало тоже бутафорией", – заявил Мирошник.

По его мнению, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Шмыгаль к национальным интересам украинского народа никакого отношения не имеют.

"Украинская власть – это конкретная запчасть западных управленцев", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что РФ стремится дать свободу украинскому обществу от засевшего в Киеве антинародного режима.

"Из этого посыла будет строиться военная политика", – заключил Мирошник.