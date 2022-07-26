Россия не рекомендует Киеву продолжать провокации в отношении Запорожской АЭС

Россия предостерегает киевский режим от провокаций в отношении Запорожской АЭС. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

По ее словам, Россия ведет себя крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам. Захарова напомнила, что в конце июня Россия совместно с Секретариатом МАГАТЭ готовила поездку на Запорожскую АЭС международной миссии. Однако из-за деструктивной позиции руководства Секретариата ООН визит не состоялся.

Именно после срыва визита количество вооруженных провокаций Киева, направленных против АЭС, кратно возросло. Осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание ее персонала.

И еще официальные комментарии МИД России. Евросоюз тотально не готов содействовать политическому урегулированию на Украине. А любые попытки добиться "победы на поле боя" – это прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя. Так Мария Захарова прокомментировала решение Евросоюза выделить дополнительно 500 миллионов евро на поставки оружия украинских властям.

Захарова подчеркнула, что за совершаемые украинскими войсками и нацбатальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим.

Захарова также обратила внимание на проблему контрабанды оружия. По ее словам, теперь в Евросоюзе вынуждены открыто признавать то, что поставляемое украинцам вооружение начало появляться в государствах Европы и пополнять арсеналы местной организованной преступности.