Песков: разблокировка транзита через Литву – это ростки здравого смысла

Как сообщил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24", первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву.
"Ситуация, возникшая вокруг Калининграда – опять же, в связи с этими абсурдными санкциями – для России является жизненно важной. В данном случае позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда", – отметил Песков.
"Все это было достигнуто в процессе диалога, разъяснения. Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там все равно определенные вопросы остаются. Но тем не менее, сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт", – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что такое поведение Литвы можно считать "ростками здравого смысла".
"Будем надеяться, что эти ростки и дальше будут прорастать", – заключил Песков.