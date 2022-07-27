Песков: разблокировка транзита через Литву – это ростки здравого смысла

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разблокировку транзита российских грузов через Литву позитивным опытом, достигнутый путем переговоров. По его словам, это можно считать ростками здравого смысла со стороны Запада по отношению к России.

Как сообщил ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24", первые 60 вагонов с цементом прибыли в Калининград из России транзитом через Литву​​​.

"Ситуация, возникшая вокруг Калининграда – опять же, в связи с этими абсурдными санкциями – для России является жизненно важной. В данном случае позитивно то, что сами европейцы поняли, насколько это жизненно важно для России и насколько неприменимы их решения в контексте Калининграда", – отметил Песков.

"Все это было достигнуто в процессе диалога, разъяснения. Безусловно, предстоит еще немалая работа, потому что там все равно определенные вопросы остаются. Но тем не менее, сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что такое поведение Литвы можно считать "ростками здравого смысла".