Эксперт: пора отомстить США в Ираке

Ирак сегодня – ключевая страна для США после потери Афганистана, именно там Россия должна сделать Штатам больно, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

На фоне событий на Украине мир забыл афганский позор Америки, между тем Россия должна отомстить США и сделать это в Ираке, заявил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полную версию программы можно увидеть на платформе "Смотрим" ).

Ирак – богатая страна, которая варварски разрушена, разграблена, изнасилована Вашингтоном. Ненависть к США там огромная, а любовь к России унаследована от СССР. Надо наращивать российскую пропаганду на этом направлении, заниматься этим плотно, каждый день, считает Багдасаров.

По его данным, в Багдаде уже прошло пять тайных встреч разведки Саудовской Аравии с представителями руководства Ирана. Союз России, Ирака, Ирана и Саудовской Аравии будет серьезным вызовом США, перед ним ОПЕК бледнеет, сказал Багдасаров.

Он убежден, что США надо отвлечь от Украины, переключить внимание, ответить тем самым на безнаказанное накачивание Киева современным тяжелым оружием, а в перспективе – авиацией.