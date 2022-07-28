Часть Украины будет Русью: Захарова призвала Зеленского не обижаться

После высказывания о единственной законной наследнице Киевской Руси украинский лидер Владимир Зеленский не должен обижаться, что часть Украины будет называться Русью, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", — написала она.

Как сообщалось, ранее Зеленский опубликовал видеообращение по случаю Дня украинской государственности, в котором заявил, что Украина – единственная законная наследница Киевской Руси.

С подобным заявлением Зеленский выступил в июле прошлого года, опубликовав ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев.

В своем видеопоздравлении, приуроченном ко Дню крещения Руси, он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками.