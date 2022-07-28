Август в Москве будет немного теплее нормы

Погода в августе в Центральной России будет немного теплее нормы. Об этом сообщил в Telegram ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться", – сообщил синоптик.

По данным Тишковца, к середине следующей недели столбики термометров будут подниматься до 25-30 градусов.

Пока что в столице стоит жаркая погода, временами гремят грозы. Но после пятидневной жары в Центральную Россию идет скандинавское лето, температура воздуха обещает быть более комфортной, а атмосфера, наконец, успокоится.

29-31 июля ночами воздух будет остывать до 10-15 градусов, а днем ожидается 20-25 градусов. Это ниже климатической нормы нынешнего периода в средней полосе России, уточнил Тишковец.