Август в Москве будет немного теплее нормы

"С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться", – сообщил синоптик.
По данным Тишковца, к середине следующей недели столбики термометров будут подниматься до 25-30 градусов.
Пока что в столице стоит жаркая погода, временами гремят грозы. Но после пятидневной жары в Центральную Россию идет скандинавское лето, температура воздуха обещает быть более комфортной, а атмосфера, наконец, успокоится.
29-31 июля ночами воздух будет остывать до 10-15 градусов, а днем ожидается 20-25 градусов. Это ниже климатической нормы нынешнего периода в средней полосе России, уточнил Тишковец.