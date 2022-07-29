Министры обороны 13 стран Америки отказались резко осуждать конфликт на Украине

В декларации отмечается: "конфликты, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами на Гаити, не являются законными средствами разрешения споров". Поэтому страны-члены Конференции министров обороны Америки надеются на скорейшее мирное разрешение ситуации.
Министры обороны, представляющие Аргентину, Бразилию и Мексику, подчеркнули, что этот вопрос относится к сфере компетенций Организации Объединенных Наций, передает РИА Новости.
Восемь стран-участниц, такие как Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор, настояли на включении в декларацию сноски – в ней они заявили о своем "резком неодобрении" происходящего на Украине.
С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Конечная цель операции – освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантируют безопасность самой России.