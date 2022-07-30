Украина потеряла элитных военных, гаубицы и РЛС производства США

В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. Продолжается нанесение ударов по военным объектам противника.

28 июля разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск (ДНР). Он перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады украинского президента. В результате случившегося ликвидировано свыше 140 националистов. Кроме того, выведена из строя вся военная техника, находившаяся в эшелоне.

Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска (Запорожская область).

В Минобороны рассказали и об уничтожении радиолокационных станций контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37 американского производства.