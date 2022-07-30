У Бориса Джонсона, который покидает пост премьер-министра Великобритании, нет никаких шансов возглавить НАТО. Согласно негласному консенсусу среди руководства альянса, следующий генсек должен быть представителем недавно принятых государств. Более того, он должен быть женщиной.

Как сообщает дипломатический источник ТАСС из Брюсселя, это является главной причиной того, что Джонсону не светит посте генсека НАТО. Например, этим критериям полностью соответствует бывший премьер Эстонии Кая Каллас, которая подобно Джонсону лишилась своего поста на фоне катастрофически ухудшающейся экономической ситуации в Европе.

Ранее английские СМИ активно пророчили Борису Джонсону именно кресло главы Североатлантического альянса. Уходящий со своего поста премьер, между прочим, заявил о конфликте на Украине, что "женщина никогда бы не начала войну".

На эту реплику отреагировал президент России. Владимир Путин напомнил забывчивому Джонсону о Маргарет Тэтчер, которая развязала войну с Аргентиной за Мальвинские (Фолклендские) острова, которые находятся за тысячи миль от Великобритании. Однако имперские амбиции королевства и желание продлить имперский статус стали основанием для кровавой бойни в Атлантике.

Генеральным секретарем НАТО пока остается Йенс Столтенберг. Его полномочия продлены на фоне украинского конфликта до 30 сентября 2023 года.