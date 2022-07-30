Осло сожалеет из-за истории с сотрудницей консульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии высказало глубокое сожаление в связи с поступком сотрудницы норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен.

Ранее дипломат устроила скандал в одном из российских отелей, нецензурно обругав работников гостиницы, при этом заявив, что "ненавидит русских".

В МИД Норвегии ТАСС заверили, что страна не разделяет чувства Эллингсен по отношению к русскому народу.

"Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент", – отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты рассматривают варианты реакции на этот "возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии".