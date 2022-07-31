Пушков потребовал выслать из России сотрудницу консульства Норвегии

Сотрудницу консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, публично продекларировавшую ненависть к русским, следует отправить на родину, считает высокопоставленный российский чиновник.

"Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране", – написал сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По его мнению, Эллингсен "выразила мнение многих своих коллег – с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада".

В субботу в интернете появилось видео из российской гостиницы, на котором Эллингсен кричит на сотрудника отеля, используя нецензурные слова, и говорит, что ненавидит русских. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии.